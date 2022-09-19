القناة 12 العبرية: تنفيذ الجيش الإسرائيلي لاجتياح شامل لمدن شمال الضفة بات وشيكا جدا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية قولها أن الجيش بات "وشيكا جدا" من تنفيذ اجتياح واسع وشامل لشمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الاجتياح بات وشيكا إذا لم تتعامل السلطة الفلسطينية مع مسلحي فصائل المقاومة "بشكل فعال".

وقالت "ستتخذ إسرائيل إجراءات مكثفة"، مشيرة إلى أن "التوترات الأمنية في ذروتها" حاليا بالضفة الغربية.

ونقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم أن "مستوى الإرهاب ارتفع إلى عتبة ذروة موجة الهجمات قبل ستة أشهر"، مشيرة إلى "هناك محاولات في هذه الأيام لتنفيذ عمليات إرهابية بشكل شبه يومي".

وتقول مصادر في الجهاز الأمني ​​إن "السبب الوحيد لعدم وجود نفس العدد من الضحايا كما كان في بداية الموجة الإرهابية في آذار - هو الإجراءات المضادة الناجحة وبعض الحظ".

وتخشى الأوساط الأمنية الإسرائيلية، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، من يمكن أن تؤدي هذه الهجمات إلى "موجة من محاولات التقليد" بدعم من حركتي حماس والجهاد والإسلامي.

وقالت القناة الإسرائيلية "يعمل كل من الشاباك والجيش الإسرائيلي هذه الأيام لمنع امتداد الأحداث من شمال الضفة الغربية إلى مدن أخرى".

المصدر: القناة 12 الإسرائيلية