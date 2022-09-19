توتر في نابلس على خلفية اعتقال المطارد مصعب اشتية

إغلاق شوارع في نابلس احتجاجا على اعتقال أشتية ـ (شبكة "قدس" الإخبارية)

تظاهر عشرات المسلحين على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، مع تزايد التوتر في المدينة احتجاجا على اعتقال المطارد مصعب اشتيه.

وأضافت مراسلة RT أن إطلاق نار استهدف مقر المقاطعة في جنين احتجاجا على اعتقال اشتية.

وكانت قوة من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقلت مساء اليوم الاثنين، الأسير المحرر اشتية الذي يطارده الجيش الإسرائيلي.

وقد أصدرت عدة قوى بينها "الجهاد" و"حماس" بيانات استنكرت فيها اعتقال اشتية وعميد طبيلة، وطالبت السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عنهما.

المصدر: RT