مراسل قناة "المنار" اللبنانية في "مواجهة" الجيش الإسرائيلي (فيديو)

أفاد الإعلام اللبناني بأن الجيش الإسرائيلي بدأ ورشة جديدة بإنشاء التحصينات ورفع السواتر الترابية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مستخدما خمس جرافات بحماية عدد من دبابات الميركافا.

وخلال تغطيته للأحداث على الهواء، حاول عدد من الجنود الإسرائيليين منع مراسل قناة "المنار" اللبنانية (المقربة من "حزب الله")، علي شعيب، من نقل الصورة من هناك، في حين أنه "واجه" عناصر الجيش ودبابة إسرائيلية، وأكمل تقريره، وفق القناة.

هذا وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى "استمرار العدو الاسرائيلي في إقامة التحصينات عبر استخدام الجرافات والآليات الثقيلة من أجل رفع السواتر الترابية والدشم، مقابل قريتي عيتا الشعب ورامية الملاصقتين لحدود فلسطين المحتلة".

المصدر: "المنار" + الوكالة اوطنية للإعلام