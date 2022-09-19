سوريا.. ضبط شحنة "كبتاغون" في طريقها إلى الأردن

ضبطت الأجهزة الأمنية السورية شحنة من حبوب الكبتاغون المخدر كانت في طريقها إلى الحدود الأردنية.

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وقال مصدر أمني في درعا، اليوم الاثنين، إن "الجهات المختصة أحبطت محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت في طريقها باتجاه الحدود الأردنية.

وكشف المصدر عن أن الشحنة كانت مخفية ضمن مخبأ سري معد لهذا الغرض في سيارة "بيك آب" خاصة، وقد تم توقيفها على أحد الحواجز الأمنية في ريف المحافظة.

وأضاف المصدر: "تم ضبط المتهمين بتهريب الشحنة، ويخضعون حاليا للتحقيق تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء المختص"، موضحا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية.

المصدر: سبوتنيك