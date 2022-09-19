مصر ترحل سوريا وأردنيا وتكشف عن الأسباب

أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، قرارا بإبعاد مواطن سوري الجنسية وترحيله عن مصر.

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ونص القرار رقم 1682 لسنة 2022 بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ يامن إبراهيم البيطار (سوري الجنسية- مواليد 25 /9 / 1989).

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1744 لسنة 2022، بشأن إبعاد عمر عطا الله إبراهيم دخان، أردني الجنسية مواليد 1979، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

المصدر: المصري اليوم + فيتو