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ساعات تركي آل الشيخ لصندوق تابع للرئاسة تثير جدلا في مصر

أخبار العالم العربي

ساعات تركي آل الشيخ لصندوق تابع للرئاسة تثير جدلا في مصر
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رد المتحدث باسم صندوق تحيا مصر التابع للرئاسة المصرية محمد مختار، على الجدل المثار حول توقيع الصندوق اتفاقية مع النادي الأهلي لتسليم الهدايا التي منحها تركي آل الشيخ للنادي الأهلي.

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وأشار المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، إلى أن النادي الأهلي سلم هذه الهدايا المادية أو العينية لصندوق تحيا مصر طبقا لبروتوكول تم تحريره في مارس 2021؛ ومنذ ذلك الوقت انتهى الموضوع بشكل كامل فيما يتعلق بالهدايا والمبالغ المادية، بعدما آلت لصندوق تحيا مصر كتبرع من المستشار السعودي تركي آل الشيخ.

وأثار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حالة من الجدل مؤخرا، بعدما استفسر أكثر من مرة عن مصير الهدايا المقدمة إلى الأهلي من آل الشيخ، ليشكك فيما أعلنه مسؤولو القلعة الحمراء بإيداع هذه الهدايا في صندوق "تحيا مصر".

المصدر: القاهرة 24

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