لجنة العفو الرئاسي في مصر: العمل جار على إعادة الطلبة المفرج عنهم لجامعاتهم والموظفين لأعمالهم

قال عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر النائب محمد عبد العزيز إن العمل جار على إعادة الطلبة المفرج إلى جامعاتهم والموظفين إلى أعمالهم.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات لقناة "الحياة" المصرية أنه تجري متابعة كافة الطلبات الخاصة بالمفرج عنهم لدمجهم في المجتمع مرة أخرى.

وقال "هناك تعاون كبير من قبل مؤسسة الرئاسة وكافة الجهات المصرية المعاونة معنا".

وأضاف عبد العزيز أن لجنة العفو الرئاسي تستقبل كافة طلبات أهالي المحبوسين، على موقع اللجنة الإلكتروني، وكذلك من خلال مجلس حقوق الإنسان.

بدوره، قال، كريم السقا، العضو في لجنة العفو الرئاسي أن "كل حالة من الخارجين من السجون سيتم بحث أمر دمجها في بالمجتمع على حدة تفاديا لاستهدافهم بأفكار متطرفة".

وأضاف أن عودة المفرج عنهم لوظائفهم ربما يحتاج إلى تشريعات، مشيرا إلى وجود عضوين في لجنة العفو في البرلمان وانهما سيبحثان مسألة تشريع دمج بعض حالات المفرج عنهم، وإعادتهم لوظائفهم مرة أخرى.

المصدر: اليوم السابع