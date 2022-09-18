وزير الصحة المصري محذرا من ارتفاع عدد الولادات القيصرية: الجنين لا يكتمل

حذر وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار من ارتفاع عدد حالات الولادة القيصرية في مصر.

وقال في تصريحات على قناة صدى البلد إن الطفل المولود قيصريا يعاني من من نقص النمو عكس الولادة الطبيعية التي يكون فيها الجنين مكتملا.

وقال إن الجنين يحتاج "حضّانات"، في حالة الولادة القيصرية، مشيرا إلى أن الحضانات في مصر باتت مكتملة.

وقال إن وزارة الصحة وضعت ضوابط في المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات القيصرية، وستحاسب الطبيب وإدارة المستشفى غير الملتزمة بتلك الضوابط.

وقال إن الولادة القيصرية "أصبحت عملية سائدة في المجتمع المصري.. مصر أصبحت رقم واحد في عدد الولادات القيصرية بلا منازع".

المصدر: الشروق