مصدر لـRT: لا يوجد أي اتفاق داخل الإطار التنسيقي للتجديد للكاظمي

أكد مصدر عراقي داخل "الإطار التنسيقي" اليوم الأحد، عدم وجود أي اتفاق داخل الإطار لدعم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لولاية ثانية.

وقال المصدر لـRT إن "المعلومات المنتشرة بشأن التجديد للكاظمي غير دقيقة، وما زال الإطار التنسيقي يدعم مرشحه محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة".

وأضاف أن "هناك أطراف محسوبة على الإطار حاولت إقناع أطرافه بشأن التجديد للكاظمي، لكن المحاولات جوبهت بالرفض، خاصة من قبل ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق".

المصدر: RT