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رئيسة مجلس النواب الأمريكي تجري محاثات مع رئيس الوزراء الأرميني

أخبار العالم العربي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تجري محاثات مع رئيس الوزراء الأرميني
Legion-Media Bernd Elmenthaler
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عقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وذكرت الخدمة الصحفية للسفارة الأميركية: "ناقشت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ووفد من أعضاء الكونغرس في اجتماع مع رئيس وزراء أرمينيا التعاون الأرميني الأمريكي وقضايا أخرى ذات أولوية. على وجه الخصوص، تمت مناقشة الالتزام المشترك بتعزيز الديمقراطية والسلام والاستقرار في المنطقة".

وفقا للخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية، أشاد باشينيان في اجتماع مع بيلوسي بما وصفه بالموقف الواضح للولايات المتحدة "تجاه عدوان أذربيجان".

وقال " بالنسبة لنا من المهم جدا وجود تقييمات واضحة للحكومة الأمريكية... نأمل في مساعدة الولايات المتحدة".

المصدر: انترفاكس

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