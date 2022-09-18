حماس: أبلغنا الوسطاء بأن خطورة الوضع في الأقصى قد يشعل المنطقة

نقل موقع "قدس برس" عن عضو المكتب السياسي في حماس هارون ناصر الدين أن الحركة أبلغت الوسطاء بخطورة الوضع في المسجد الأقصى "وهو ما قد يشعل المنطقة".

وقال ناصر الدين إن "المقاومة بعثت برسائل للوسطاء بشأن محاولات الاحتلال ومستوطنيه تغيير الوضع القائم في الأقصى".

وأضاف أن "المقاومة تتابع كل ما يحدث لحظة بلحظة ولا زال سيف القدس مشرعا ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه والعدو يعلم ما يمكن أن تقوم به المقاومة إذا تم المساس بالأقصى".

وأوضح القيادي في حركة حماس أن المستوطنين ومنظمة "أمناء جبل الهيكل" يحاولون زيادة أعداد المقتحمين حيث أعلنوا عن تسيير رحلات مجانية بالباصات من كل المستوطنات والمدن المحتلة عام 1948 إلى جانب عزمهم النفخ في البوق وأداء طقوس تلمودية في باحات الأقصى في الأعياد اليهودية.

المصدر: قدس برس