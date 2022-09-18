المغرب.. اعتقال مجموعة متورطة بقضية نصب متعلقة بـ"الزئبق الأحمر"

أعلنت الشرطة المغربية اعتقال 10 أشخاص على خلفية عملية نصب مرتبطة بتجارة الزئبق الأحمر.

وقالت إن عناصر الشرطة بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط، تمكنوا من توقيف 10 أشخاص بينهم مفتش شرطة لارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن أحد المشتبه بهم أبلغ الضحية أنه قادر على تزويده بمادة الزئبق الأحمر لاستعمالها في مجال "الرقية"، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم؛ وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية مكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، حيث تعرض للخطف والسرقة بمساعدة باقي المتهمين الذين انتحل بعض "صفات ينظمها القانون".

ومن بين المتهمين موظفين اثنين معزولين منذ جهاز الشرطة.

المصدر: هيسبريس