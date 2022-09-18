رسالة بشأن العلاقات السعودية القطرية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد أن الوزير فيصل بن فرحان تلقى رسالة من نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقالت الوزارة في بيان أن الرسالة تتعلق بـ"العلاقات الثنائية.. وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة".

وقال البيان أن وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي تسلم الرسالة من سفير قطر في الرياض بندر العطية.

وأضاف البيان أنه "وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: RT