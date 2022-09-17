رئيس لجنة الأسرى لدى الحوثيين: رفضنا عرضا للافراج عن أسرى سعوديين

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى، إن جماعة أنصار الله الحوثي رفضت عرضا لتبادل الأسرى.

وقال في تصريحات لوكالة سبأ إن "ما تسعى له قوى العدوان حاليا هو محاولة إخراج الأسرى السعوديين وعددا من قيادات المرتزقة الموجودين لدينا، في مقابل مجموعة من أسرانا، وتأجيل بقية الاتفاق لمرحلة أخرى، في التفاف واضح على الاتفاق لكننا رفضنا هذا الطرح".

أنه ومنذ بداية الهدنة الأممية، شهد ملف الأسرى شبه جمود كامل على المستويين المحلي والدولي.

وقال المرتضى " على الرغم من توقيعنا مع طرف قوى العدوان ومرتزقتهم اتفاقا في شهر مارس من العام الجاري، ينص على إجراء تبادل لأكثر من 2200 أسيرا من الطرفين إلا تعنت وعرقلة مرتزقة العدوان حال دون تنفيذه".



وأشار المرتضى إلى أن اللجنة الوطنية، أكدت للأمم المتحدة الجهوزية لتنفيذ الاتفاق كاملا ورفض أي انتقائية في الاتفاق.

المصدر: وكالة سبأ