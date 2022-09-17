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السيسي يناقش مع الملك تشارلز الثالث هاتفيا عددا من القضايا بينها "المناخ"

أخبار العالم العربي

السيسي يناقش مع الملك تشارلز الثالث هاتفيا عددا من القضايا بينها
Gettyimages.ru
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أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى اتصالا هاتفيا مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي قدم التعازي للملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة اليزابيث الثانية.

وقال السيسي أن الملكة إليزابيث "قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود".

من جهة اخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي وتشارلز الثالث ناقشا "عددا من القضايا بينها موضوعات تغير المناخ، لاسيما في ضوء المبادرات المتعددة التي يرعاها الملك تشارلز الثالث في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ".

المصدر: RT

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