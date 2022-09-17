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الاستخبارات العراقية: نفذنا عمليات استباقية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية: نفذنا عمليات استباقية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين
Gettyimages.ru
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كشف وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد أبو رغيف، اليوم السبت، عن تنفيذ عمليات استباقية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وقال في بيان صحفي إن "العمليات الاستباقية التي نفذتها الأجهزة الأمنية ووكالة الاستخبارات قبل زيارة الأربعينية في مناطق صحراء الرطبة وجرف النصر وضمن بحيرة حمرين وغيرها والتي نتج عنها قتل وإلقاء القبض على عدد من عناصر داعش الإرهابي وتدمير أوكارهم، كان لها الأثر الواضح في إنجاح هذه المناسبة الخالدة".

وأضاف أن "تضافر الجهود في هكذا مناسبات أعطى رسالة للعالم أجمع عن مدى تلاحم أبناء العراق".

وأشار أبو رغيف إلى أن "المعلومة الاستخبارية كانت صاحبة الكلمة الفصل في نجاح العمل الأمني".


المصدر: RT

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