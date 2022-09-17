مسؤول بـ"الحوار الوطني" في مصر: هناك تخوفات مبررة وبناء الثقة يحتاج وقتا

حذر مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني في مصر الدكتور على الدين هلال، إن التخوفات حول مسار الحوار الوطني ومستقبله "يمكن أن يكون مبررا".

وقال في تصريحات لقناة "etc"، مساء الجمعة إن "هذه التخوفات لها أصل.. الموضوع ليس قبول المبررات أو رفضها لكن فهم عملية الحوار..".

وتابع " الأحزاب السياسية لم تدخل في حوار بالمعنى الموضوعي منذ فترة طويلة".

وقال "بناء الثقة يتطلب وقتا".

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعه السابع الجمعة لإعداد لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس.

المصدر: الشروق