وزير الصحة السوري: الوضع الوبائي لانتشار الكوليرا تحت السيطرة

قال وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش أن الوضع الوبائي لانتشار الكوليرا تحت السيطرة.

وقال الغباش خلال اجتماع عقده مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات صحية غير حكومية عاملة في سوريا أن الحكومة ركزت في محاربة الوباء على محاور الصحة والمياه والوعي المجتمعي.

وأوضح أن الوزارة تتحمل المسؤولية في مكافحة الكوليرا كونها الجهة المرجعية بالشأن الصحي.

واستنكر الغباش "الأعمال التي يمارسها الاحتلال التركي والمنظمات الإرهابية التابعة له بشأن قطع المياه عن المواطنين في الحسكة وغيرها من المدن السورية لأكثر من 50 يوماً"، معتبرا أنه "عمل لا إنساني يقود إلى كوارث بشرية ويسهم في تفشي الجوائح المرضية".

بدوره نائب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية ورئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية سيفانكا دانا بالا أكد التزامهم بالاستجابة للحد من انتشار الوباء وتذليل العقبات وتوحيد الجهود وخاصة أنه يوجد نقص في الموارد المائية وأنه سيتم العمل بالتنسيق مع الوزارة على تسريع تسليم سورية مستلزمات تدعم الاستجابة.

المصدر: سانا