أوكرانيا تتلقى 1.5 مليار دولار كمنحة مساعدة من الولايات المتحدة

أفادت وسائل الإعلام بأن أوكرانيا تلقت شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار من الولايات المتحدة.

وقالت الوسائل الإعلامية إن ميزانية الدولة الأوكرانية تلقت منحة بمبلغ 1.5 مليار دولار وهذه هي الشريحة الأخيرة من أموال المنح من أصل 4.5 مليار دولار من الولايات المتحدة من الصندوق الاستئماني للعالم.

في 8 أغسطس أعلن البنك الدولي عن تخصيص الولايات المتحدة مبلغ إضافي قدره 4.5 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا.

وبحسب البيانات، فقد حشد البنك الدولي ما يقرب من 13 مليار دولار في شكل تمويل طارئ لدعم كييف.

المصدر: تاس