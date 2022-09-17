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"حماس": تلقينا دعوة رسمية من الجزائر لبحث سبل إنجاح الحوار الفلسطيني

أخبار العالم العربي

فوزي برهوم
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قال المتحدث باسم "حماس" فوزي برهوم إن الحركة تلقت دعوة رسمية لزيارة الجزائر، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

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وأوضح برهوم في بيان اليوم السبت: "تلقت قيادة حماس دعوة رسمية، لزيارة وفد من قيادة الحركة الجزائر، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، والوصول إلى المصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

وأضاف أن الوفد سيكون برئاسة خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، ويضم عضوي المكتب السياسي ماهر صلاح، وحسام بدران، وسينضم للوفد محمد عثمان ممثل حركة "حماس" في الجزائر.

المصدر: RT

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