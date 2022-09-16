دمشق: الإدانات لم تعد تكفي.. وعلى المجتمع الدولي التحرك إزاء قطع المياه عن الحسكة

طالبت دمشق المجتمع الدولي بتحرك فوري إزاء قطع المياه عن مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، وقالت إن الإدانات لم تعد تكفي.

وزارة الخارجية السورية قالت في بيان إن "قطع المياه عن المواطنين في الحسكة وغيرها من المدن السورية لأكثر من 50 يوماً هو عمل لا إنساني ولا أخلاقي".

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وأضافت أنه "سواء ارتُكب ذلك من قبل الأصيل وهو المحتل التركي أو الوكيل وهو المنظمات الإرهابية فإنه يبقى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الإنساني الدولي".

ونقلت وكالة "سانا" عن الخارجية السورية أن "الإدانات لم تعد تكفي، بل يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الممارسات فورا خاصة وأن استمرارها سيقود إلى كوارث بشرية وجوائح مرضية".

المصدر: "سانا"