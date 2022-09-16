مصر.. "لجنة حقوق الانسان" تشن هجوما حادا على "هيومن رايتس ووتش"

هاجم رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصري طارق رضوان، منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، على خلفية تقريرها الصادر عن قمة المناخ العالمية التي ستنعقد بمدينة شرم الشيخ.

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واتهمت المنظمة مصر بفرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية واصفا هذا التقرير بالمفبرك والمضلل والممهور بخبر إخواني.

وقال رضوان، خلال بيان إن أكبر دليل على كذب تقرير هيومن رايتس وتش بشأن قمة المناخ في مصر، أن تقرير المنظمة تضمن كمًّا كبيرًا من المغالطات والأكاذيب والمعلومات غير الدقيقة، متابعًا: استند فيها إلى شهادات مصادر مجهولة ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتها في المؤتمر.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة خاصة، قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية، في دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، معروفة ومحددة للجميع ومُعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وطبقًا لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في المؤتمر.

وتابع رضوان، أن العالم كله على وعي وإدراك كاملين بأن هذه المنظمة المشبوهة دأبت على إصدار مثل هذه التقارير المضللة والكاذبة ضد مصر، معربًا عن أسفه الشديد لصدور هذا التقرير الكاذب في وقت يحتاج فيه العالم كله إلى التكاتف لإنجاح المؤتمر، وذلك على نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية ويُمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها في مواجهة التحديات والتداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ.

المصدر: القاهرة 24