سفير موسكو في القاهرة يكشف تطورات أكبر صفقة في تاريخ مصر مع روسيا

كشف السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو، تطورات أكبر صفقة من نوعها في تاريخ مصر وروسيا، موضحا أنه تم تصنيع أكثر من 1000 عربة قطار لمصر.

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وقال السفير خلال لقاء له ببرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن روسيا شرعت في تنفيذ 4 مفاعلات نووية لانتاج الطاقة الكهربائية في مصر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي مهتم جدا بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المشتركة.

وتابع السفير الروسي لدى القاهرة، أن روسيا فخورة كونها من أصدقاء مصر، مؤكدا أن مصر تطورت بشكل سريع في الفترة الأخيرة.

المصدر: صدى البلد