 
مباشر

سفير موسكو في القاهرة يكشف تطورات أكبر صفقة في تاريخ مصر مع روسيا

مال وأعمال

سفير موسكو في القاهرة يكشف تطورات أكبر صفقة في تاريخ مصر مع روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttey

 كشف السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو، تطورات أكبر صفقة من نوعها في تاريخ مصر وروسيا، موضحا أنه تم تصنيع أكثر من 1000 عربة قطار لمصر.

إقرأ المزيد
سفير روسيا في القاهرة يتحدث عن العلاقة مع مصر في ذكرى إقامتها
سفير روسيا في القاهرة يتحدث عن العلاقة مع مصر في ذكرى إقامتها

وقال السفير خلال لقاء له ببرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن روسيا شرعت في تنفيذ 4 مفاعلات نووية لانتاج الطاقة الكهربائية في مصر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي مهتم جدا بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المشتركة.

وتابع السفير الروسي لدى القاهرة، أن روسيا فخورة كونها من أصدقاء مصر، مؤكدا أن مصر تطورت بشكل سريع في الفترة الأخيرة.

المصدر: صدى البلد

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يشيد بدور شنغهاي ويرحب بانضمام دول عربية إليها