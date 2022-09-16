مستشار السيسي يحذر المصريين: الوباء لم ينته بعد

أكد مستشار السيسي للصحة، محمد عوض تاج الدين، أن وباء كورونا لم ينته بعد، وإنه ما زال منتشرًا عالميًا، كما أوضح خطة مصر للتأمين الطبى لمؤتمر المناخ cop 27.

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وقال مستشار الرئيس المصري إن وباء كورونا لم ينتهِ بعد، حيث إنه ما زال منتشرا عالميا، ولم يعلن حتى الآن عن انتهائه، مؤكدا أن "موقف مصر جيد للغاية، الإصابات قليلة جدا، وتقريبا، لا توجد حالات تستقبلها المستشفيات أو الرعاية المركزة، وبالتالي لا يمكن أن نقول انتهى، إلا عندما ينتهى الوباء العالمي".

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك عدة عوامل تسببت في ضعف جائحة كورونا على مستوى العالم، أولها اللقاحات، مشيرًا إلى أن تغطيتها في مصر كبيرة جدا، حيث حصل عدة ملايين على الجرعة الثالثة، كما أن بعض الفئات المستهدفة تحصل على الجرعة الرابعة.

وتابع تاج الدين: "العامل الثاني هو مرور الوباء بمراحل مختلفة وتغيرات في المتحورات، وبخاصة أن المتحور الأخير أكثر ضعفا من المتحورات السابقة، والعامل الثالث هو الوعي الذي قلل من شدة الحالات وتداعياتها".

واستطرد تاج الدين، أن إعلان المرض وباء عالميا، وإعلان أن الوباء انتهى لهما معايير عالمية في منظمة الصحة العالمية، حيث تشمل عدد الحالات التي أصيبت بالمرض حول العالم واستمرارية هذه الحالات، وفي نهاية المطاف يجتمع الخبراء ويؤكدوا أن المرض أصبح عاديًا مثل الأمراض المنتشرة أو الموسمية أو المتكررة.

المصدر: المصري اليوم