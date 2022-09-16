"آل الشيخ" يلتقي مفتي روسيا (صور)

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في مقر إقامته بالعاصمة الكازخستانية، مفتي روسيا الشيخ راوي عين الدين.

وتم اللقاء على هامش مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، الذي اختتم جلساته في العاصمة نور سلطان، أمس الخميس، بمشاركة أكثر من 100 وفد من زعماء الديانات العالمية من 60 دولة حول العالم.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، استعراض مجالات التعاون والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي.

ونوه رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية المفتي الشيخ راوي عين الدين، خلال اللقاء بالمكانة المرموقة للسعودية في العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم ومواقفها التاريخية مع مسلمي روسيا عبر التاريخ.

وأشاد مفتي روسيا بالكلمات التي ألقاها الوزير "آل الشيخ" في افتتاح وختام أعمال مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، مؤكدا على أهميتها، وإنها ترسم خارطة طريق لتحقيق السلام والوئام ونشر ثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف.

المصدر: سبق