الأردن.. ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في عمارة اللويبدة في العاصمة عمان إلى 13 قتيلا.

وقالت المديرية في بيان إنه "وبعد ساعات عمل صعبة ودقيقة تمكنت فرق الإنقاذ ظهر اليوم من الوصول إلى 3 جثث لأشخاص تحت الأنقاض في عمارة اللويبدة، وتم إخلاؤها، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه في الحادثة 13 وفاة و10 إصابات".

وأكدت المديرية أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول لكافة المحاصرين.

المصدر: "بترا"