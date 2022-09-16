حسن نصر الله يلتقي وفدا من "أنصار الله"

نشرت وسائل إعلام لبنانية صورة لاستقبال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وفدا برئاسة المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام.

وأفيد في هذا السياق بأن نصر الله استعرض مع عبد السلام في هذا اللقاء آخر التطورات السياسية في المنطقة بشكل عام، وفي اليمن بوجه خاص، "فيما يتعلق بمفاوضات الهدنة القائمة والتطورات الميدانية وآفاق الحلول المطروحة".

هذا ونشر محمد عبد السلام، المتحدث باسم "أنصار الله، ورئيس وفدهم التفاوضي، على حسابه في موقع "تويتر"، صورة للقاء مع حسن نصر الله.

المصدر: العهد