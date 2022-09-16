دمشق تدين قطع المياه عن الحسكة من قبل المسلحين الموالين لتركيا وتدعو المجتمع الدولي للتحرك

دانت وزارة الخارجية السورية قطع المياه عن المواطنين في الحسكة وغيرها من المدن السورية من قبل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا داعية المجتمع الدولي للتدخل بوقف هذه الممارسات.

وجاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين: "قطع المياه عن المواطنين في الحسكة وغيرها من المدن السورية لأكثر من 50 يوما هو عمل لا إنساني ولا أخلاقي وسواء ارتُكب ذلك من قبل الأصيل وهو المحتل التركي أو الوكيل وهو المنظمات الإرهابية فإنه يبقى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية بموجب القانون الإنساني الدولي".

ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه الممارسات: "لم تعد الإدانات تكفي بل يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الممارسات فورا خاصة وأن استمرارها سيقود إلى كوارث بشرية وجوائح مرضية".

المصدر: RT