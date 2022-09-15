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البرهان: ملتزمون بالتعاون مع جميع الأطراف السودانية لإكمال الفترة الانتقالية

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البرهان: ملتزمون بالتعاون مع جميع الأطراف السودانية لإكمال الفترة الانتقالية
AFP
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بأن تتعاون مع جميع الأطراف لإكمال الفترة الانتقالية.

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ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البرهان "أنهم يتطلعون إلى أن تتوافق القوى السياسية على تشكيل حكومة بقيادة مدنية لتكمل المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات".

وكان الناطق باسم القوات المسلحة السودانية أصدر بيانا في وقت سابق اليوم، رد فيه على بيان لقوة الحرية والتغيير، وقال إن "القوات المسلحة منصرفة تماما لتجويد أداءها ومنتبهة لواجباتها وفي نفس الوقت تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي".

المصدر: وكالة السودان للأنباء + RT

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