وزير خارجية الإمارات يزور متحف "الهولوكوست" في إسرائيل

(عبد الله بن زايد يضع إكليل زهر في متحف الهولوكوست ـ لقطة شاشة)

زار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد متحف تخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست، في مدينة القدس، يرافقه 3 من الوزراء الإماراتيين.

وكتب ابن زايد في سجل الضيوف: "أنا هنا لنذكر أنفسنا بالدروس التي يعلمنا إياها التاريخ، والمسؤولية الكبيرة التي نتحملها تجاه التسامح من أجل بناء مجتمعنا" وأضاف: "يجب أن نتخذ خطوة شجاعة لبناء جسر سلام حقيقي للأجيال القادمة".

"אני כאן היום להזכיר לעצמנו את הלקחים שההיסטוריה מלמדת אותנו ואת האחריות הגדולה שמוטלת עלינו לנהוג בסובלנות למען בניית הקהילה והחברה שלנו. עלינו לעשות צעד אמיץ לבניית גשר של שלום אמיתי למען הדורות הבאים", כתב שר החוץ האמירתי @ABZayed בספר האורחים בסיום ביקורו ב"יד ושם" pic.twitter.com/eenXp9ri5H — Barak Ravid (@BarakRavid) September 15, 2022

وكان ابن زايد وصل أمس الأربعاء إلى إسرائيل في زيارة رسمية، يرافقه وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى. وتأتي الزيارة التي تستمر لعدة أيام، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.

المصدر: RT