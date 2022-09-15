عفو رئاسي مصري يطال عدد من المحبوسين احتياطيا

كشف النائب المصري طارق الخولي، عضو مجلس النواب ولجنة العفو الرئاسي، عن عدد من الأسماء الجديدة المفرج عنهم ضمن قرارات العفو الرئاسي.

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وقال الخولي في تدوينة اليوم الخميس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن الإفراجات تتوالى وبشائر الخير بإخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيا اليوم بالإضافة لهيثم محمدين".

وفي وقت سابق، أوضح الخولي بأن: "هذه القرارات تسهم إلى أبعد مدى في إرساء حالة من الأجواء الإيجابية في ظل ما تخوضه مصر من عملية الحوار الوطني، وإرساء مبادئ التسامح داخل المجتمع، والقدرة على بناء جسور من التشاركية بين كل أطراف العملية السياسية في بناء الحاضر والمستقبل، ومد جسور الثقة والتضامن بين كل الأطراف في عملية البناء السياسي، والتأكيد على رسائل أن الوطن يتسع للجميع".

وكشف عضو لجنة العفو الرئاسي، عن المعايير التي تعتمد عليها لجنة العفو الرئاسي، في الإفراج عن المحبوسين.

والمعيار الأول: عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، أما المعيار الثاني: عدم ارتكاب أعمال عنف، وهي تلك المعايير التي تضمن عدم خروج من تورطوا في دماء أو من ينتمون لتنظيمات إرهابية تهدف للنيل من حياة المصريين والمساس بحياتهم، والنيل من استقرار الدولة المصرية، وهي المعايير الأكثر منطقية، للمعاونة على العودة والاندماج في المجتمع مره أخرى دون إحداث أي ضرر أو المساس بحياة الناس وأمن واستقرار الوطن.

المصدر: الفجر