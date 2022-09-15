مصر.. حبس ناشط سياسي بعد قرار إخلاء سبيله

نشرت زوجة الناشط السياسي المصري محمد عادل، القيادي السابق بحركة 6 أبريل، منشورا أكدت خلاله أن جهات التحقيق قررت قبول استئناف النيابة واستمرار حبس زوجها 45 يوما.

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وكانت نشرت زوجة الناشط السياسي محمد عادل، القيادي السابق بحركة 6 أبريل، أمس منشورًا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك أكدت من خلاله أن جهات التحقيق قررت منذ قليل إخلاء سبيله، بكفالة مالية قدرها 5000جنيه، وجهات التحقيق تستأنف على القرار.

في سياق منفصل، كانت قد أصدرت جهات التحقيق قرارًا بإخلاء سبيل صحفي الجزيرة أحمد النجدي أبو العلا إبراهيم، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 864 لسنة 2020، والذي تم حبسه لمخالفته القانون ونشر أخبارًا كاذبة، حسب تحقيقات النيابة وقرارات القضاء.

وفي السابق، ثمنت أحزاب مختلفة من الحركة المدنية الديمقراطية، قرارات العفو الرئاسي التي صدرت مؤخرًا بحق عدد من المحبوسين احتياطيا من النشطاء السياسيين، كما عبروا عن ترحيبهم بقرارات وإجراءات الحماية الاجتماعية التي صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية.

المصدر: القاهرة 24