تدشين الشعار الجديد لدولة قطر (فيديو)

دشن رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، صباح اليوم الخميس الشعار الجديد لدولة قطر.

وقال المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي، محمد نويمي الهاجري: "تماشيا مع الإنجازات التنموية الشاملة، تم اليوم تدشين الشعار الجديد لدولة قطر برعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية".

فيديو الشرق| تدشين الشعار الجديد لدولة قطر pic.twitter.com/Dt8YdBBhIc — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 15, 2022

وأوضح أن الشعار الجديد لدولة قطر يحمل عدة أهداف، منها تنظيم العمليات الاتصالية بهوية بصرية موحدة، وإبراز وترسيخ الهوية المؤسسية لدولة قطر محليا وإقليميا ودوليا.

وأضاف أن الإطار التنظيمي لاستخدام الشعار سيكون على مرحلتين، ستشمل المرحلة الأولى على توفير مكتب الاتصال الحكومي جميع الأصول المطلوبة للوزارات من خلال منصة رقمية موحدة.

وفي المرحلة الثانية، سيوسع مكتب الاتصال الحكومي نطاق تطبيق الهوية لتشمل جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وسفارات الدولة بالخارج.

المصدر: الشرق