أمير قطر يعلق على التوتر بين الولايات المتحدة والصين

علق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وقال في حوار أجرته معه صحيفة "لوبوان" الفرنسية ردا على سؤال هل أنتم قلقون من حرب باردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين: "لا نريد أن نرى العالم منقسما بين قوتين عظميين لأن ذلك سيشكل خطرا كبيرا، لكنني لا أعتقد أن ذلك يحصل في الوقت الحالي، وآمل ألا يحصل أبدا".

وأضاف أن دولة قطر حليف مهم للولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام، لكن الصين هي المستورد الأول للغاز الطبيعي المسال القطري.

وصرح بأنه لا يمكن تجاهل التباينات الكبيرة بين الدولتين، لكننا نأمل أن يتم حل التوترات بالطرق الدبلوماسية والسلمية فالعالم يشهد اليوم انقسامات كثيرة، وآخر ما نريده هو رؤية انقسامات جديدة.

وأشار الشيخ تميم إلى أن الاتحاد الأوروبي لاعب أساسي في عالم اليوم، موضحا أن الاتحاد الأوروبي بالغ الأهمية.

وأكد أن الدوحة تربطها علاقات ممتازة مع معظم الدول الأوروبية، مؤكدا أنهم حلفاء ويشمل التعاون بينهم مجال التجارة، والثقافة، والتعاون العسكري، مبينا أن الاتحاد الأوروبي والدول المنضوية تحت لوائه عامل أساسي للحفاظ على الأمن العالمي.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية