إسرائيل.. إلغاء جلسة النظر في الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد

أعلن نادي الأسير الفلسطيني مساء الأربعاء، أن محكمة إسرائيلية ألغت موعد جلسة النظر بالإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، بعد أن كانت مقررة الأحد المقبل.

وقال النادي إن المحكمة أبلغت محامي الأسير أبو حميد بأن إلغاء موعد الجلسة جاء بعد اعتراض قدمته عائلات الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في عمليات المقاومة التي نفذها وشارك فيها.

وأكد النادي أن عائلات الجنود طلبت من الأطراف "الاتفاق" على موعد آخر.

يذكر أن الأسير الفلسطيني المريض بالسرطان قد رفض مقترحا بتقديم طلب للإفراج عنه من الرئيس الإسرائيلي.

#أسرى_مرضى

الأسير ناصر أبو حميد

اعتُقل في 22/4/2002

محكوم بـ7 مؤبدات بالإضافة لـ50 عام.

يعاني من تفشي الخلايا السرطانية في كافة أنحاء جسده، من ضمنها الرأس والعظام.

وضعه يزداد سوءًا؛ حيث يعاني من دوخة دائمة وأصبح يدخل بنوم عميق. وبدأ يشعر بفقدان الإحساس بأطرافه وضيق دائم بالتنفس. pic.twitter.com/ArN7ZsuzoU — ق.ض 𓂆 (@jalestinian) September 14, 2022

محكمة الاحتلال تلغي موعد جلسة النظر بالإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد التي كانت مقررة يوم الأحد المقبل 18/9/2022#الاسير_مش_رقمpic.twitter.com/87ZcFi44Fz — الأسير مش رقم (@Freethemall6) September 14, 2022

المصدر: RT