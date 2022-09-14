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إسرائيل.. إلغاء جلسة النظر في الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد

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إسرائيل.. إلغاء جلسة النظر في الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد
Gettyimages.ru
محكمة إسرائيلية تلغي موعد جلسة النظر بالإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني مساء الأربعاء، أن محكمة إسرائيلية ألغت موعد جلسة النظر بالإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، بعد أن كانت مقررة الأحد المقبل.

وقال النادي إن المحكمة أبلغت محامي الأسير أبو حميد بأن إلغاء موعد الجلسة جاء بعد اعتراض قدمته عائلات الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في عمليات المقاومة التي نفذها وشارك فيها.

وأكد النادي أن عائلات الجنود طلبت من الأطراف "الاتفاق" على موعد آخر.

يذكر أن الأسير الفلسطيني المريض بالسرطان قد رفض مقترحا بتقديم طلب للإفراج عنه من الرئيس الإسرائيلي.

المصدر: RT

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