ارتفاع عداد ضحايا انهيار مبنى اللويبدة والملك يتوجه لـ"الأزمات" فور عودته من باريس

تتزايد أعداد ضحايا انهيار مبنى الويبدة في الأردن، مع إخلاء مزيد من الجثث من موقع الحادث، بينما توجه الملك عبد الثاني إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته من باريس.

وأفادت مديرية الأمن العام الأردنية أن عدد الوفيات جراء انهيار المبنى ارتفع إلى 9 بعد إخلاء جثة جديدة من تحت الأنقاض.

إقرأ المزيد

وأضافت المديرية في بيان أن فرق الإنقاذ "ما زالت تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول المحاصرين كافة".

ونشرت وكالة "بترا" تسجيلا مصورا للحظة إنقاذ طفلة عمرها لا يتجاوز العام:

وكان المدعي العام في عمان قرر توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة.

ودعا الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته من فرنسا، إلى التوعية حول كيفية التعامل مع المباني القديمة، والاستعانة بالإشراف الهندسي فيما يخص الأبنية.

وخلال الاجتماع قدم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، المصاب بكورونا، إيجازا عبر تقنية الاتصال المرئي عن الإجراءات المتخذة في التعامل مع الحادث.

وقال مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة خلال الاجتماع أن فرق الدفاع المدني المتخصصة قامت بعزل منطقة الحادث، وإخلاء الموقع من المواطنين



المصدر: بترا