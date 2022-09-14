الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية عطّلت إيصال المساعدات في سوريا

أشارت عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا لين ويلشمان، إلى أن اللجنة سجلت 14 غارة جوية إسرائيلية على سوريا بين يناير ويونيو الماضيين، عطّلت إيصال المساعدات لمحتاجيها.

ولفتت كذلك إلى الغارات المتكررة التي شنتها إسرائيل في أغسطس على سوريا، وقالت: "لم نتمكن حتى الآن من تأكيد وقوع خسائر في صفوف المدنيين.. الخسائر في صفوف المدنيين هي ما نحقق فيه".

وذكرت أن "غارة العاشر من يونيو الجوية على مطار دمشق أدت إلى تعليق إيصال كل شحنات المساعدات الإنسانية الجديدة جوا، وهو أمر بالغ الخطورة، لأن استمرار انخراط أطراف أخرى في أنشطة عسكرية في المجال الجوي السوري أو على الأرض، لا يفضي لحماية المدنيين في أي جزء من سوريا بأي شكل من الأشكال".

المصدر: AP