الرئيس الجزائري يعفي 19 واليا من مهامهم (فيديو)

أعفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 16 واليا، و3 ولاة منتدبين من مهامهم، حسب التلفزيون الجزائري الذي أعلن أنه "سيصدر بيانا تفصيليا لاحقا يخص هذه الحركة".

وكان الرئيس الجزائري أجرى، الخميس الماضي، تعديلا حكوميا طال 6 حقائب وزارية.

هذا، وكشف تبون يوم الثلاثاء أنه تم تقييم ولاة الجمهورية على مررتين قائلا: "أجرينا تقييمين وحركتين في سلك الولاة والتقييم الثالث على الأبواب".

وخلال لقاء دوري أجراه الرئيس تبون مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال رئيس الجمهورية إن التقييم الاول للولاة كان عن طريق مناطق الظل التي أخدها البعض منه بسخرية، ولكن تغيرت الأمور الآن بعد أن أعطينا صلاحيات كبيرة للولاة".

وتابع قائلا: "ليس لديهم الحجة اليوم بعد أن أصبح الوالي هو من يشرف على ولايته بنفسه".

أما بخصوص تقييم أداء الحكومة قال الرئيس الجزائري إن حكومة أيمن بن عبد الرحمان ما زالت جديدة ومن السابق لأوانه الحكم عليها، كما أن تقييم الأداء الحكومي مستمر وتغيير الوزراء يكون أن عند وقوع خطأ فادح.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية