الحوثيون: حريصون على تحقيق السلام العادل والمشرف لليمنيين

جددت حركة "أنصار الله" الحوثية التأكيد على موقفها "الثابت والمبدئي الحريص على تحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني، وضمان كافة حقوقه المشروعة".

جاء ذلك على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، خلال لقائه رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي.

وذكرت وكالة "سبأ" أن اللقاء ناقش "أبرز التطورات على المستوى الإقليمي والدولي المتصلة باليمن، في ظل استمرار تحالف العدوان في فرض الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية في انتهاك سافر للهدنة الأممية المعلنة وكذا عدم تسيير رحلات لوجهات جديدة عبر مطار صنعاء الدولي".

المصدر: وكالة "سبأ"