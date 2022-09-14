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إنقاذ رضيع من تحت أنقاض المبنى المنهار في الأردن

أخبار العالم العربي

إنقاذ رضيع من تحت أنقاض المبنى المنهار في الأردن
(وكالة الأنباء الأردنية)
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انتشلت فرق الإنقاذ الأردنية رضيعا عمره أقل من عام حيّا من تحت أنقاض المبنى الذي انهار يوم أمس في منطقة اللويبدة بعمّان، فيما عمليات الإنقاذ مستمرة في منطقة الحادث.

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الطفل نُقل إلى المستشفى، بعدما أُجريت له إسعافات أولية.

وكان الأمن العام الأردني أعلن في وقت سابق أن 6 أشخاص قضوا في حادثة انهيار المبنى في اللويبدة، بينما أصيب 8 آخرون، بينما أعلن الدفاع المدني أن المبنى  "غير مستقر حتى الآن ولا يمكن استخدام آليات ثقيلة" وأشار أن 350 شخصا يشاركون في عمليات الإنقاذ.

 

المصدر: "بترا"

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