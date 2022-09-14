الأردن.. ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار إلى 6 أشخاص

أعلن الأمن العام الأردني ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان إلى 6 أشخاص، والمصابين إلى 8.

وقال الأمن العام قبل قليل إن "فرق الإنقاذ تمكنت من تحرير وفاة من تحت الأنقاض، ليصبح العدد الإجمالي لغاية الآن 6 وفيات و8 إصابات".

بينما أعلن الدفاع المدني أن 350 شخصا يشاركون في عمليات الإنقاذ، وأوضح أن "المبنى في اللويبدة غير مستقر حتى الآن ولا يمكن استخدام آليات ثقيلة".

وكالة الأنباء الأردنية ذكرت أن الملك عبد الثاني "وجّه مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، لمواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض".

وأضافت أنه شدد "خلال اتصال هاتفي، على أهمية توفير كل المستلزمات لمساعدة المتضررين ورعايتهم طبيا، والعمل على بذل المزيد من الجهد وتعزيز الإمكانيات من أجل تقليل الخسائر الناجمة عن انهيار المبنى".

كما "وجه مؤسسات الدولة كافة إلى تعزيز التعاون للتعامل مع هذا الحادث المؤسف وتقديم المساعدة لفرق الإنقاذ".

وحسب الوكالة فإن المدعي العام في عمَّان قرر "توقيف 3 أشخاص في قضية انهيار المبنى"، وأنه "سيشكل لجنة فنية لتحديد سبب الانهيار بشكل دقيق". وأشارت إلى أن النيابة أسندت للمتهمين في القضية جريمة التَّسبب بالإيذاء مكرَّر سبع مرات".

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المصدر: "بترا"