نادي الأسير: إسرائيل أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن "معطيات خطيرة نشهدها بشأن تصعيد الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري (الاعتقال تحت ذريعة وجود ملف سري – بدون تهمة)، وتوسيع دائرة الاستهداف".

وكشف النادي أن "عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ مطلع العام الجاري، بلغت 1365 أمرا، وكانت أعلى نسبة في شهر أغسطس من العام الجاري، وبلغ عددها 272 أمرا، منها 143 أمرا جديدا، وهي النسبة الأعلى منذ مطلع العام".

وأفاد بأن "عدد المعتقلين الإداريين حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الحالي، قد تجاوز الـ760 معتقلا إداريّا من بينهم أربعة قاصرين، وأسيرتان".

المصدر: "قدس"