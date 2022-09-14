الأردن.. الملكة رانيا تعلن دعمها لمتضرري"بناية للويبدة"

أعربت ملكة الأردن رانيا العبدالله عن دعمها لمتضرري "بناية اللويبدة" المنهارة في عمان والقائمين على عملية الإنقاذ، فيما يستمر البحث عن نحو 10 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.



وكتبت الملكة عبر "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "اللهم ارفع عن أهلنا في بناية اللويبدة المنكوبة الشدة والبلاء، اللهم ارحم من قضى منهم واربط على قلوب أمهاتهم وأهلهم وأغث لهفتهم على أبنائهم وأقربائهم".

وأضافت: "اللهم سدد خطى المنقذين والمسعفين وأعنهم في جهودهم".

وقالت السلطات إن كوادر الدفاع المدني تستمرون في عمليات البحث عن نحو 10 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار، منهم أشخاص أحياء، رغم صعوبات حيث أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إلى إن طبيعة المكان وعرة والمباني متلاصقة والممرات ضيقة.

وذكر مدير الدفاع المدني حاتم جابر، أن أكثر من 300 شخص من كوادر الدفاع المدني شاركوا في عملية البحث عن محاصرين تحت الأنقاض، مؤكدا أن "كوادر الدفاع المدني لن ترتاح حتى إخراج آخر جثة من تحت الأنقاض".

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من جهته، قال النائب العام أن التحقيقات في قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة لا تزال جاريا، وإن مديرية الأمن العام أودعت أوراق قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة لدى مدعي عام عمان، الذيي بدأ التحقيق مع مالك عمارة اللويبدة.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مجاورين للعمارة أن مالك البناية أجرى أعمال صيانة وترميم ربما كان لها أثر على أعمدة الأساس.

وأسفر انهيار بناية اللويبدة أمس الثلاثاء عن وفاة 5 أشخاص وإصابة آخرين، فيما يبقى قرابة 10 أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

المصدر: سائل إعلام أردنية