عون: الاتصالات لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قطعت شوطا متقدما

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الاتصالات لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قطعت شوطا متقدما "حقق فيها لبنان ما يجعله قادرا على استثمار ثروته في مياهه".

إقرأ المزيد

وقال عون في تصريحات اليوم الأربعاء إن "ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حاليا لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته".

وأشار إلى أن إنجاز ملف الترسيم سيمكن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة إيجابية لبدء الخروج من الأزمة التي يرزح تحتها منذ سنوات".

وكان مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم​ أعلن أمس أن "أسابيع لا بل أيام"، تفصل بيروت عن تسوية ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل​.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام