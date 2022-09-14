حريق في مكب للنفايات بطرابلس شمالي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق كبير في مكب للنفايات بمدينة طرابلس شمال البلاد.

وأضافت أن سحب الدخان ارتفعت فوق مكان الحادث، وغطت سماء المنطقة.

وتعمل فرق الدفاع المدني على محاصرة النيران وإخماد الحريق المجهول الأسباب.

وقامت قوى الأمن الداخلي والجيش بعزل كل الطرق والمفارق المؤدية إلى جبل النفايات.

وفيما بعد أفادت قوات الدفاع المدني بانسحاب فرق الإطفاء من محيط حريق مكب النفايات خوفا من انفجار محتمل وذلك لخطورة المكان حيث يقبع أسفل الجبل مساحات كبيرة من غاز الميتان المتكونة من تراكم النفايات.

وبسبب الحريق أجرى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اتصالا بوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي لمتابعة المعالجات المطلوبة للحريق. كما اتصل بقائد الجيش العماد جوزيف عون للبحث في إمكانية استخدام الطوافات للمساعدة في إخماد الحريق.

وشدد ميقاتي على ضرورة إعطاء التوجيهات لفرق الإطفاء والدفاع المدني لاتخاذ كل التدابير التي من شأنها تطويق هذا الحريق بأسرع ما يمكن حرصا على سلامة سكان طرابلس والبيئة في المدينة.

المصدر: الجديد + لبنان 24