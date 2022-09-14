خبير يكشف سبب أهمية عمل توربينات سد النهضة لمصلحة مصر

قال خبير الموارد المائية نادر نور الدين، إن إثيوبيا أعلنت وصول مخزون بحيرة سد النهضة إلى 22 مليار متر مكعب، وكانت هناك شكوك حول هذا الرقم، ولكن وزير الرى السابق، أكد صحة هذا الرقم.

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وأوضح نور الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه من مصلحة مصر أن يتم إنجاز وانتهاء هذا التخزين، خاصة في السنوات 7 السمان في وفرة الفيضان، وبخصوص أمر عطل التوربينين فمن مصلحة مصر والسودان أن التوربينين يعملان.

وتابع: "لأنهم لما بيشتغلوا بيسحبوا ماية من البحيرة وبتنزل المياه على التوربينات تولد كهرباء، ثم تتجه إلى السودان ومصر، لذلك نحن من مصلحتنا أن التوربينين يشتغلوا، ولا يوجد دليل على حدوث عطل بهما، كما أن هناك 13 توربينا في سد النهضة، وعند عمل 13 توربينا ستقوم بضخ لمصر والسودان نفس كمية تدفقات النيل الأزرق قبل بناء السد أي 49 مليارا كل عام".

وأشار إلى أن هذه الكمية بدلا من أن تأتى في 4 أشهر الصيف، سوف تأتى في 12 شهرا على مدار العام، كما كانت مشكلة مصر مع إثيوبيا هي الضمانات التي تضمن لنا تشغيل الـ13 توربين الموجودة في السد، خوفًا من تشغيل نصفها أو أقل من نصف عددها، لأنه لا بد من تشغيل جميع التوربيانت لضمان وصول حصة مصر كاملة من المياه.

واستطرد أنه: "بالتالى قصة إننا شمتانين في إن التوربينات إتعطلت دى غير صحيحة، لأنه من مصلحة مصر إن التوربينات تشتغل".

المصدر: المصري اليوم