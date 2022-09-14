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كوريا الجنوبية.. فرض غرامة قدرها 71.9 مليون دولار على "غوغل" و"ميتا"

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كوريا الجنوبية.. فرض غرامة قدرها 71.9 مليون دولار على
Gettyimages.ru
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نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤولين قولهم إن لجنة حماية المعلومات الشخصية (PIPC) في كوريا الجنوبية فرضت غرامة مجمعة قدرها 100 مليار وون (71.9 مليون دولار أمريكي) على "غوغل" و"ميتا".

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وأوضح المسؤولون أن هذه الغرامة فرضت "بسبب جمع المعلومات الشخصية دون موافقة المستخدمين واستخدامها للدعايات المخصصة عبر الإنترنت ولأغراض أخرى".

وأفادت "يونهاب" بأنه "في اجتماع عام، وافقت اللجنة على فرض غرامات قدرها 69.2 مليار وون لـ"غوغل" و30.8 مليار وون لـ"ميتا" على التوالي"، حيث تمثل الغرامات أعلى مبلغ تم فرضه على الإطلاق لانتهاكات قانون حماية المعلومات الشخصية.

المصدر: "يونهاب"

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