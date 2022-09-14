الدوحة.. السيسي يلتقي رجال أعمال قطريين

التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، في مقر إقامته بالدوحة.

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وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن "الرئيس السيسي أكد حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة".

وأوضح أن "رجال الأعمال القطريين أكدوا تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية".

المصدر: "صدى البلد"