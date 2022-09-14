النونو يتحدث عن رسالة من هنية لبوتين

أفاد طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأنه سلم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو رسالة من رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأشار النونو خلال مقابلة مع قناة الأقصى الفضائية إلى أن الرسالة الخطية المذكورة تضمنت العديد من القضايا، لافتا إلى أن الزيارة تكتسب أهمية حقيقية من حيث الهدف والمكان والزمان وطبيعة الوفد الذي تضمن رئيس الحركة ونائبه وعضوين من القيادة الأولى في الحركة.

وعن أهمية هذه الزيارة أيضا، قال إننا أمام زيارة لروسيا وهي دولة عظمى لها مكانتها وتأثيرها الكبير في المنطقة وعلى مستوى العالم والقرار الدولي، لافتا إلى أن وفد الحركة حمل معه الكثير من القضايا المهمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين في الداخل والخارج والاستيطان وقضية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشار إلى أن توقيت الزيارة في هذا الوقت الحساس بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والتطورات السياسية في المنطقة دليل على التأثير الدولي للقضية الفلسطينية بشكل عام وحركة حماس بشكل خاص.

وقال النونو في هذا السياق: "نقطة أساسية جرى بحثها خلال اللقاءات، وهي تطوير العلاقة مع روسيا وإحداث التوازن المهم والإيجابي للدور الروسي لصالح القضية الفلسطينية، لا سيما وأن المواقف الروسية كانت دوما داعمة للحق والشعب الفلسطيني ورافضة للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في حقه".

المصدر: RT