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الإعلام العبري: أحد الفلسطينيين اللذين اشتبكا مع الجيش الإسرائيلي عمل بأجهزة الأمن الفلسطيني (صورة)

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الإعلام العبري: أحد الفلسطينيين اللذين اشتبكا مع الجيش الإسرائيلي عمل بأجهزة الأمن الفلسطيني (صورة)
AP
صورة أرشيفية
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نشرت وسائل إعلام عبرية صورة أحد الشابين اللذين اشتبكا مع الجيش الإسرائيلي عند حاجز الجلمة، ويدعى أحمد عابد، مشيرة إلى عمله سابقا في الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.

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وقالت قناة "كان" العبرية إن "أحد منفذي العملية عند حاجز الجلمة هو عنصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعمل منذ فترة قصيرة في جهاز الاستخبارات العسكرية".

الإعلام العبري: أحد الفلسطينيين اللذين اشتبكا مع الجيش الإسرائيلي عمل بأجهزة الأمن الفلسطيني (صورة)أحمد عابد، أحد الشابين الذين اشتبكا مع الجيش الاسرائيلي عند حاجز الجلمة

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط في كتيبة ناحال التابعة له، خلال اشتباك مسلح وقع مع مسلحين فلسطينيين، وقوات الجيش عند حاجز الجلمة شمالي جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بـ"استشهاد الشابين قرب حاجز الجلمة شمال جنين فجر اليوم"، لافتة إلى أن "استشهاد الشابين يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 151 شهيدا، بينهم 100 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة".

المصدر: RT

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